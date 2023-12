Qualche anno fa, il film di Barbie era già in fase di sviluppo presso la Sony Pictures e, dopo l’abbandono del progetto da parte di Amy Schumer, sembrava che nel 2017 il progetto fosse pronto a ripartire con Anne Hathaway nei panni della protagonista (ECCO I DETTAGLI). A dirigere la pellicola, descritta come qualcosa a metà fra Big, Come d’incanto e Splash, doveva essere Alethea Jones. Anche nella versione della pellicola che doveva essere interpretata prima da Amy Schumer e poi da Anne Hathaway, Barbie sarebbe finita per avere un’avventura nel mondo reale, dopo essere stata cacciata da Barbieland perché giudicata “non perfetta” (un elemento, quello dello “sbarco” nel mondo reale, che è rimasto anche nel progetto prodotto dalla Warner).

Poi però sappiamo tutti com’è andata. Il lungometraggio è passato nelle mani della Warner ed è stato portato sul grande schermo da Greta Gerwig, Noah Baumbach e, naturalmente, Margot Robbie, protagonista e anche produttrice della pellicola campione d’incassi del 2023.

Su Variety, Anne Hathaway ammette di non avere rimpianti di sorta per non aver mai girato Barbie e si spinge anche oltre: spiega che si è trattata di una vera e propria fortuna che ha poi portato all’arrivo della pellicola con Margot Robbie che etichetta come “la miglior versione possibile”:

L’aspetto entusiasmante di quello che Greta, Margot e quel fenomenale team hanno fatto è che hanno centrato in pieno il bersaglio. Il bersaglio colpito ha portato l’intero mondo a raggiungere questo livello di estasi. Ora immagina quella versione… quella stessa energia, quella stessa aspettativa, quella stessa emozione… ma non è la versione giusta. In realtà, penso che sia stato un colpo di fortuna che non sia stato realizzato.

Poi aggiunge:

Margot è sublime. Quello che sta facendo come creativa e produttrice è così emozionante d’ispirazione. Gli enormi miti che hanno abbattuto con Barbie, robe che hanno mantenuto certe narrazioni fisse e che non hanno permesso lo sviluppo di certe opportunità per così tante persone… ci sono passati dritti attraverso! Come normale spettatrice di cinema e come donna a Hollywood fin da quando ero bambina, sono entusiasta di questi sviluppi. Se avessi creduto che la versione a cui ero legata avrebbe potuto fare qualcosa del genere, magari avrei avuto un parere differente, ma penso sinceramente che il loro film sia la migliore versione possibile. È facile essere genuinamente entusiasti e felici per quello che hanno fatto.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

FONTEW: Variety

