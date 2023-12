Durante un dibattito su Barbie al BFI Southbank di Londra, Ryan Gosling e America Ferrera hanno risposto a una domanda del pubblico su un eventuale sequel di Barbie.

“Oh, non ci provo neanche a rispondere. Non sappiamo davvero nulla” ha risposto Gosling, mentre Ferrera ha aggiunto:

Non abbiamo informazioni, ma posso ripetere quello che hanno detto Greta e Margot, ovvero che non avevano intenzione di realizzare un franchise, hanno messo tutto in questo film, ed è bellissimo. Non lo abbiamo realizzato con l’intenzione di realizzare seguiti di Barbie per 20 anni. Ma ripeto, non sappiamo nulla, quindi magari ci saranno 20 anni di Barbie… o di spin-off su Ken.