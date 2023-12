Durante una chiacchierata per il podcast Happy Sad Confused (come riporta Variety), Anne Hathaway ha parlato del ruolo che avrebbe dovuto interpretare in Spider-Man 4 di Sam Raimi, quello di Gatta Nera.

L’attrice ha preferito non sbilanciarsi, spiegando che non spetta a lei raccontare ciò che è andato storto:

Non ho provato il costume, né ho letto una sceneggiatura al di là delle battute per il provino. Mi hanno dato la parte e… credo stia più ai produttori raccontare quella storia, se mai decidessero di farlo. L’universo di Spider-Man è diventato così enorme e avvincente. Continua a reinventarsi, perciò non vorrei farla più grossa di quanto sia necessario.

Alla fine, come noto, l’attrice ottenne invece il ruolo di Catwoman in Il cavaliere oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan.

