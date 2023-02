Ant-Man 3: Chris Hemsworth commenta una clip citando Infinity War

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Una clip di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, da oggi in sala, ha attirato l’attenzione di Chris Hemsworth, il Dio del Tuono dei Marvel Studios.

Nella clip diffusa alcuni giorni fa dai Marvel Studios Kang incontra Scott Lang e gli chiede se si sono già incontrati. “Sei un Avenger… ti ho già ucciso in passato? Tutti si confondono dopo un po’. Non sei quello con il martello“.

La citazione a Thor ha indotto Hemsworth a rispondere con una clip da Avengers: Infinity War, in cui il figlio di Odino parlava di Thanos.

“Non ha mai combattuto contro di me, non due volte“.

Oggi al cinema è arrivato Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

