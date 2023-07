Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Come abbiamo scoperto qualche mese fa, il ruolo di Bill Murray nei panni di Krylar in Ant-Man and the Wasp: Quantumania doveva essere decisamente più consistente. Stando a quanto inizialmente girato, il destino del personaggio dovesse essere diverso, doveva scampare alla morte e avere un percorso più intrecciato negli avvenimenti successivi della storia.

Nel montaggio finale Krylar muore poco dopo la sua introduzione sul grande schermo, ma stando a quanto sostenuto da Katy O’Brien – che interpreta la guerriera Jentorra – lei e Murray condividevano alcune scene nel terzo atto.

“In un paio di scene di combattimento poi eliminate dal montaggio finale condividevo la scena con Bill Murray. Invece di venire ucciso, infatti, inizialmente il suo personaggio doveva intraprendere un percorso che lo avrebbe portato faccia a faccia con Kang, e che lo avrebbe poi fatto arrestare. C’era davvero parecchia roba inizialmente ci si poteva fare un film di tre ore“.

Ha poi aggiunto: “Comunque, lui avrebbe dovuto finire in prigione, poi io lo avrei aiutato a fuggire, con lui che fingeva quindi di essere dalla mia parte, pronto a combattere“.

Grazie a una featurette sul film pubblicata da Marvel Studios Giappone, possiamo finalmente dare uno sguardo alle scene in questione.

Ecco il video integrale:

Trovate tutte le notizie su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a Badtaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Fonte: The Direct

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate