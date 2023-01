Ant-Man 3, Jonathan Majors parla di Kang: “È iper intelligente, è uno dei suoi superpoteri”

Total Film ha pubblicato una nuova foto ufficiale di Ant-Man 3 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Ant-Man and the Wasp: Quantumania – che ci permette di dare uno sguardo al villain del cinecomic dei Marvel Studios, ovvero Kang, interpretato da Jonathan Majors.

Potete ammirare lo scatto direttamente qua sotto!

L’immagine è accompagnata anche da una dichiarazione di Majors che, parlando di Kang, dice:

È iper intelligente, è uno dei suoi superpoteri. Le sue funzioni cerebrali sono anche più sviluppate di quelle delle persone più intelligenti in circolazione. È su questi livelli e la sua gravitas è una conseguenza di ciò. È Kang contro tutti, no? Per lo meno è questo il suo punto di vista. Non c’è frivolezza. Lui stesso è molto frugale. Capisce l’energia, capisce il tempo, capisce di cosa c’è bisogno per sopravvivere. Non sopporta gli sciocchi. Che se ci pensi è una cosa interessante perché, non per dire qualcosa di peggiorativo su Ant-Man, ma Ant-Man è un burlone. È un ragazzo spassoso. E ora lo vediamo contro Kang il Conquistatore, che non perde tempo in scherzi. Ha il senso dell’umorismo, e lo scoprirete, ma non scherza.