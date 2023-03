Ant-Man 3: la Marvel avvia delle indagini per scoprire l’autore del leak della sceneggiatura

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

I Marvel Studios hanno avviato delle indagini per scoprire l’identità della persona che, a un mese dall’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha diffuso una trascrizione dei dialoghi dell’intera sceneggiatura del film sulla celebre piattaforma Reddit.

I legali dello studio hanno infatti chiesto alla corte californiana una citazione in giudizio per Reddit affinché i responsabili del sito comunichino i dati della persona incriminata di aver pubblicato informazioni riservate sul progetto Marvel “il o intorno” al 20 gennaio 2023.

La Marvel ha richiesto “tutte le informazioni relative all’utente “u/MSSmods” e di quelle di “tutti gli altri utenti che hanno pubblicato, ripubblicato e condiviso in parte” il materiale disponibile nel subreddit nel periodo compreso fra il 15 gennaio e il 15 febbraio.

Su richiesta di un commento, un portavoce di Reddit non ha voluto confermare se la compagnia intende accettare la richiesta della Marvel: “Reddit è decisa a proteggere la privacy dei nostri utenti. Abbiamo un protocollo molto rigido per assecondare le richieste legali e obiettare nei casi appropriati” ha dichiarato.

La Marvel ha richiesto anche una citazione per Google visto che i dialoghi sono stati caricati anche su Google Docs. In attesa delle indagini, il canale Reddit MarvelStudioSpoilers è stato reso privato.