Ant-Man 3: il merchandise offre un primo sguardo al look di MODOK

Sappiamo già da tempo che MODOK farà il suo debutto cinematografico in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, atteso cinecomic in uscita nelle sale il prossimo anno.

Nell’attesa di avere più notizie sul progetto è approdata in rete un’immagine del marchandise del cinecomic Marvel che ci offre un primo sguardo al personaggio sopracitato.

Trovate l’immagine qua sotto:

GUYS I JUST FOUND LEAKED MERCH OF MODOK IN QUANTUMANIA OMG pic.twitter.com/724Alb840d — Chuck The Conqueror (@ConquerorChuck) September 12, 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema in Italia il 15 febbraio 2023, negli Stati Uniti due giorni dopo.

FONTE: ComicBook.com/Twitter