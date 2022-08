Ant-Man 3: Michelle Pfeiffer fa gli auguri a Evangeline Lilly con una foto dal backstage

In attesa di vedere qualcosa in più di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Michelle Pfeiffer ha deciso di pubblicare una foto dal backstage del cinecomic Marvel che la vede insieme alla co-star Evangeline Lilly, per fare gli auguri di compleanno a quest’ultima.

Trovate lo scatto qua sotto:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema in Italia il 15 febbraio 2023, negli Stati Uniti due giorni dopo.

