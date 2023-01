Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In Ant-Man 3 MODOK farà il suo debutto sul grande schermo nell’Universo Cinematografico della Marvel e in una nuova intervista lo sceneggiatore del cinecomic targato Marvel Studios ha svelato che il villain sarà anche ispirato a un personaggio comparso in una puntata dei Simpson che, a dispetto della sua unica apparizione, è ricordato da ogni fan che si rispetti dei gialli di Sprinfield.

Jeff Loveness, nel definire il MODOK di Ant-Man 3 come una vera e propria “mina vagante”, aggiunge:

Vi posso dire che è ispirato al Kevin Kline di Un pesce di nome Wanda e al Frank Grimes di un vecchio episodio dei Simpson – quest’uomo davvero ipocrita, egoista, presuntuoso, ma anche profondamente triste, insicuro che sa di avere una vita di me*da e cerca di ottenere il meglio da essa.

Se non ricordate chi sia Frank Grimes potete fare un pratico e veloce ripasso grazie a Wikipedia. Apparso nella 23esima puntata dell’ottava stagione dei Simpson, il “Grimmione”, così come ribattezzato da Homer Simpson, è stato poi citato in altri episodi della serie.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Quanto attendete l’uscita di Ant-Man 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Total Film via Games Radar