Ant-Man 3: ecco quante scene post-crediti sono presenti nel film

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ieri mattina abbiamo riportato le prime reazioni su Ant-Man 3 – il cui titolo ufficiale lo ricordiamo è Ant-Man and the Wasp: Quantumania – arrivate online dopo la world premiere tenutasi a Los Angeles. Se non le avete lette, le trovate in questo nostro articolo.

A margine della cosa, è stato anche svelato in qualche tweet il numero di scene post-crediti presenti in Ant-Man 3. Come è possibile leggere ad esempio in questo tweet, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios proporrà due scene post-crediti. L’ultimo film della divisione cinematografica della Casa delle Idee arrivato nei cinema, Black Panther: Wakanda Forever, ne aveva soltanto una. Chiaramente, dopo l’arrivo della pellicola di Peyton Reed con Paul Rudd nei cinema italiani, avremo modo di parlare in maniera più approfondita di quanto avremo modo di vedere in queste scene extra.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

