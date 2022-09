Ant-Man 3: Randall Park tornerà nei panni di Jimmy Woo, ecco le foto dal panel della D23

Si è parlato anche di Ant-Man and the Wasp: Quantumania alla D23 Expo dello scorso weekend.

In relazione al cinecomic Marvel Studios è stato confermato il ritorno sul grande schermo dell’agente Jimmy Woo, interpretato Randall Park comparso in Ant-Man and the Wasp e ultimamente nella serie televisiva Wandavision.

Inoltre qua di seguito potete vedere alcuni scatti dal panel dell’evento a cui hanno partecipato Kevin Feige, Evangeline Lilly, Paul Rudd e Jonathan Majors:

https://twitter.com/AntMan/status/1568781384495529986/photo/1

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema in Italia il 15 febbraio 2023, negli Stati Uniti due giorni dopo.

Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: ComicBook.com