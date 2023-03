Ant-Man 3: i montatori parlano di come è stata realizzata la scena dei titoli di coda

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con Variety, i montatori Adam Gerstel e Laura Jennings hanno parlato della prima scena dei titoli di coda di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in cui assistiamo al Consiglio dei Kang.

I due hanno svelato che le riprese si sono tenute nel corso di quattro giorni a Londra in una pausa dalle riprese della seconda stagione di Loki.

“Per Kang abbiamo usato il motion control” ha spiegato Gerstel. “Giravamo una versione di Jonathan, poi con Peyton sceglievamo l’interpretazione migliore perché ogni singolo movimento era sempre un po’ diverso con la messa a fuoco e l’obiettivo. Dovevamo capire quale ciak ci piaceva di Rama-Tut, quale ciak di Scarlet Centurion, mentre sul set i nostri supervisori degli effetti visivi si occupavano della copertura degli sfondi“.

“La cosa più divertente è stata vedere Jonathan interpretare ogni variante di Kang, perchè ogni volta che arrivava sul set si mostrava con una personalità molto diversa” ha aggiunto Gerstel.

