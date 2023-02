Ant-Man 3: le recensioni della stampa internazionale

Ant-Man and the Wasp: Quantumania arriva finalmente nei cinema di tutto il mondo: il primo cinecomic dei Marvel Studios esce oggi nei cinema italiani e venerdì in quelli americani, in tempo per il weekend lungo della festività dei Presidenti, e così ecco che sono arrivate online le recensioni della stampa internazionale, che sembrano piuttosto divise.

Ecco quindi una selezione delle recensioni pubblicate online:

“Kang è formidabile e intimidatorio”

Empire – Majors è qualcosa di avvincente da vedere. Il suo Kang – o almeno questa particolare variante – è furtivo e strano, c’è un mondo, una storia dietro i suoi occhi. Kang è formidabile e intimidatorio, ma Majors lo permea di una eccentricità intrinseca, in modo accattivante, rendendo multidimensionale… un cattivo multiversale. Le scene migliori non sono quelle popolate da creature bizzarre, ma quelle in cui Majors e Pfeiffer parlano con semplicità, raccontando la loro complessa storia.

“Soddisfacente sia come film sia come anticipazione di ciò che verrà”

TheWrap – Offre minacce sia immediate che a lungo raggio, rendendolo soddisfacente sia come singolo film che come anticipazione di ciò che verrà.

“Ritmo e umorismo cedono il passo a una turgida serietà”

The Washington Post – In “Quantumania”, il ritmo vivace e l’umorismo spensierato hanno ceduto il passo a quella turgida serietà che affligge gran parte dei fumetti.

“Abbastanza saggio da non durare troppo”

Entertainment Weekly – Questo Ant-Man è abbastanza intelligente da essere divertente e abbastanza saggio da non durare troppo. Chi può capire meglio i vantaggi, dopotutto, del non fare le cose in grande?

“Majors si adatta perfettamente al suo iconico villain”

The Hollywood Reporter – Anche se non sorprende che l’imponente fisicità di [Majors] si adatti perfettamente al suo iconico villain, investe anche la sua interpretazione con un’immobilità e un’ambivalenza così silenziose da renderti nervoso ogni momento in cui è sullo schermo.

“Kang spacca? Sì, lo fa”

The Guardian – Kang spacca? Sì, lo fa. Majors porta la stessa energia da ragazzo intenso emotivamente di Adam Driver ne Il Risveglio della forza.

