Ant-Man 3: lo sceneggiatore spiega che una popolare teoria dei fan “non è tanto fuori strada”

Negli ultimi giorni sta ottenendo sempre più consensi una teoria sul finale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Stando alla teoria in questione, il mondo in cui Scott Lang ritorna alla fine del film non è il mondo che aveva lasciato: si tratterebbe, invece, di una linea temporale creata dal Consiglio dei Kang per tenerlo a bada.

Comicbook ha sottoposto la teoria allo sceneggiatore Jeff Loveness, ora impegnato a scrivere Avengers: The Kang Dinasty, che ha commentato:

Credo sia molto interessante. Non posso dire molto, ma non è poi tanto fuori strada rispetto ad alcune possibilità, ma non posso parlare. Per ora la cosa più importante da dire è che il multiverso è senza limiti e Scott Lang è l’uomo che ha salvato l’universo [in Avengers: Endgame] e che adesso potrebbe aver mandato tutto a putt*ane nel multiverso.

