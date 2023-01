Ant-Man 3: le stime d’incasso americane parlano del miglior esordio della saga

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Manca ormai meno di un mese all’arrivo nei cinema di Ant-Man 3, il cui titolo ufficiale è Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ed ecco dunque arrivare online le prime stime sull’incasso che la pellicola dei Marvel Studios potrebbe ottenere nei cinema del nordamerica nel week-end d’apertura.

Box Office Pro scrive che Ant-Man 3 potrebbe aprire con ben 131 milioni di dollari nel corso del primo fine settimana nei cinema. Se l’importo verrà confermato dai fatti, si tratterà della cifra più alta mai incassata da una pellicola della saga durante il suo debutto considerato che i due precedenti capitoli avevano raccolto, rispettivamente, 57,2 milioni nel 2015 e 75,7 nel 2018.

Un analista di Box Office Pro, parlando dei punti a favore del film, spiega:

Il marketing e le release dei trailer hanno riempito i media nelle recenti settimane facendo crescere la consapevolezza e, nello specifico, accendendo le conversazioni intorno all’introduzione di Kang che verrà fatta in Ant-Man 3 dove verrà interpretato da Jonathan Majors. Il personaggio rappresenterà la prossima minaccia del nuovo arco narrativo del franchise.

Il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. L’epica avventura presenta l’antagonista più potente del MCU fino ad ora: Kang il Conquistatore.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

