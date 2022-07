Al Comic-Con di San Diego i Marvel Studios hanno portato anche delle scene di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il film con Paul Rudd che uscirà al cinema a febbraio del 2023. In questo nostro articolo potete leggere la descrizione delle scene che sono state mostrate al pubblico della Sala H.

Il regista del cinecomic, Peyton Reed, ha già descritto il progetto come un film “epico” e, nel corso di un’altra chiacchierata con la stampa, ha spiegato che Ant-Man and the Wasp: Quantumania cambierà per sempre il Marvel Cinematic Universe.

Dare il via alla Fase 5 è davvero emozionante per noi, perché si tratta dei film di Ant-Man e questa è la nostra terza avventura insieme. Sta per diventare una vera e propria Trilogia. Eppure in questa pellicola accadranno delle cose che cambieranno in maniera permanente il Marvel Cinematic Universe. Ed è divertente che al centro di tutto ciò ci sia Scott Lang.

Vi ricordiamo che nel cast del cinecomic ci sarà anche Jonathan Majors che interpreterà una delle varianti di Kang il Conquistatore. Un personaggio che, come ha spiegato Kevin Feige, porta sulle proprie spalle la responsabilità data dall’essere il villain principale della Multiverse Saga (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane. Epico nelle dimensioni e nei toni, Ant-Man and The Wasp: Quantumania è un’avventura fantascientifica decisamente unica per il franchise.



I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme, con i genitori di Hope Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

