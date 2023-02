Ant-Man and the Wasp: Quantumania è il secondo film Marvel a ricevere l’icona marcia su Rotten Tomatoes

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ieri, in Italia erano le 18, è scaduto l’embargo sulle recensioni di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la pellicola dei Marvel Studios da oggi 15 febbraio nei cinema dello stivale (LEGGI LA RECENSIONE).

Come conseguenza di ciò, Rotten Tomatoes ha svelato la percentuale ottenuta dal film. Il numero, lo ricordiamo, non indica la media dei voti ricevuti da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma è bensì una percentuale di quante sono le recensioni positive del lungometraggio sul totale che il sito ha preso in esame.

Ebbene, la terza volta di Peyton Reed alla regia di un film dedicato alle avventure di Scott Lang e famiglia si è attestata, almeno per il momento, su un poco confortante 53% su 135 recensioni. Ant-Man and the Wasp: Quantumania è dunque la seconda opera dei Marvel Studios a ricevere la poco ambita icona marcia. La prima volta in assoluto si è verificata in occasione dell’uscita di Eternals a novembre del 2021 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale del film:

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, è uscito il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

