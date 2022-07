Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly sulla vulnerabilità di Hope

Durante un’intervista con Screenrant dopo il San Diego Comic-Con, dove è stato presentato il primo trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Evangeline Lilly ha parlato del suo personaggio.

Stando all’attrice, in questo film troveremo Hope in difficoltà a causa del Regno Quantico:

Si tratta di una parte chiave della storia di Hope in questo film e di certo comporta un turbinio di emozioni per lei, visto che aveva perso sua madre proprio in questo posto di cui non sa nulla.

Si tratta di un bellissimo quesito che siede nel cuore delle difficoltà di Hope e della sua vulnerabilità in questo film.