Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i protagonisti nel Regno Quantico in una nuova foto

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In un articolo dedicato ai film più attesi dell’anno, l’USA Today ha diffuso una nuova foto di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, atteso cinecomic Marvel in uscita nelle sale a febbraio.

Nella foto possiamo ammirare Michael Douglas, Michelle Pfeiffer ed Evangeline Lilly in costume di scena:

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.