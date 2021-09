In una recente intervista con Total Film (via CBM), Jonathan Majors ha parlato brevemente del suo ruolo in Ant-Man and the Wasp: Quantumania in cui interpreta Kang il conquistatore.

Sulla possibilità che il suo Kang sia diverso da quello visto in Loki, l’attore ha precisato che “ogni personaggio è diverso“, aggiungendo che il film è “spettacolare, non vedo l’ora che la gente lo veda. Forza!“.

Ha poi risposto a una domanda sulla possibilità di diventare il nuovo cattivo della prossima Fase dell’Universo Marvel dopo Thanos spiegando che: “è meglio pensare a fare un film alla volta“.

Majors è stato scelto dalla Marvel per il ruolo di Kang il Conquistatore (o meglio, Colui che rimane) per fare il suo debutto nella serie Loki. L’attore ha parlato del suo ingresso nell’UCM anche se non sa con certezza per quale ruolo sia stato notato dai “piani alti” :

Immagino mi abbiano notato dopo The Last Black Man in San Francisco. Non posso dire con certezza se sono riuscito a ottenere il ruolo dopo quel film. La squadra della Marvel ha sempre i suoi metodi.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà al cinema il 17 febbraio 2023, le riprese sono in corso nel Regno Unito.

Il film di Reed, dopo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, impiegherà la stessa tecnologia rivoluzionaria usata per realizzare The Mandalorian. Entrambi i registi hanno potuto conoscere la tecnologia proprio sul set della serie di Star Wars per Disney+.

Stagecraft prevede l’utilizzo di teatri di posa circondati da giganteschi schermi LED ad altissima definizione sui quali vengono proiettate, in tempo reale, le ambientazioni delle scene da girare, con un notevole risparmio in termini di creazione dei set e di illuminazione (anche e soprattutto in post-produzione).

Peyton Reed, che ha diretto i primi due film, sarà il regista anche del terzo, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Nel “tempo libero” ha diretto due episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

Jonathan Majors vestirà i panni di Kang il Conquistatore. Nel cast torneranno anche Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Kathryn Newton (Detective Pikachu, Freaky) interpreterà invece Cassie Lang. Paul Rudd ed Evangeline Lilly percepiranno lo stesso compenso.

Quanto attendete il film? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce all’articolo!