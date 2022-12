Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista spiega che Kang sarà una minaccia più grande di Thanos

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ieri sera è stato mostrato al CCXP un nuovo trailer retrospettivo dedicato ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo cinecomic dei Marvel Studios del 2023, in uscita a febbraio.

In tale occasione il regista Peyton Reed, presente all’evento assieme ad altri componenti del cast, ha parlato della nuova minaccia del film: Kang.

Inizieremo la Fase 5 in maniera colossale. Questa è la più grande avventura in cui Ant-Man e Wasp si siano mai imbarcati. Andremo in posti strani e incontreremo un antagonista che sarà come nessun altro, incluso Thanos.

A seguire potete ammirare le installazioni che i Marvel Studios hanno pensato per i due prossimi film dell’Universo Marvel al CCXP:

Standees for ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA and GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 present at CCXP Marvel Studios’ panel highlighting these two films takes place tomorrow pic.twitter.com/niKCTgHfRv — Marvel Focus (@TheMarvelFocus) November 30, 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

