Ant-Man 3: David Dastmalchian parla del nuovo personaggio che interpreta nel film

David Dastmalchian tornerà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania nei panni di un nuovo personaggio dopo aver interpretato l’amico di Scott, Kurt, nei primi due film.

L’attore ha prestato infatti la voce a Veb, una creatura amorfa che i personaggi incontreranno nel Regno Quantico.

“Non ho mai provato tanta gioia a dare vita a un personaggio” ha commentato l’attore in un’intervista con Marvel.com alla prima del film a Los Angeles. Ha poi rivelato che Veb è un membro di un gruppo di rivoluzionari che lontano contro Kang nel Regno Quantico:

Il mio è un personaggio, una creatura, un essere che si trova nel Regno Quantico. È circondato dai suoi amici, ma sono tutti sotto molta pressione a causa di un individuo malvagio che sappiamo causerà un bel po’ di problemi a tante persone. Faccio parte della resistenza, e spero tutto fili liscio per Veb.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

