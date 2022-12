Ant-Man and the Wasp: il regista parla dei conti in sospeso con il personaggio di Walton Goggins

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante un’intervista con Legado de Marvel, Peyton Reed ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel in arrivo a febbraio.

Il regista ha parlato nello specifico dell’assenza di uno degli antagonisti del secondo film, interpretato da Walton Goggins:

Beh, per questa risposta dovrete aspettare un po’ più a lungo. Adoro Sonny Burch e adoro Walton Goggins, che ho scelto [per Ant-Man and the Wasp]. Ma sì, lavorava al servizio di qualcuno, e non credo che daremo una risposta in [Ant-Man and the Wasp: Quantumania], perché abbiamo molto da raccontare sul Regno Quantico in questo film. Ma adoro che i fan abbiano le loro teorie.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

