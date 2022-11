Ant-Man and the Wasp: Quantumania avrà un “profondo impatto” sull’Universo Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il nuovo numero di Empire dedicato a Indiana Jones contiene un’anticipazione su Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nei cinema a febbraio.

Per la rivista il regista Peyton Reed ha parlato del progetto ambizioso spiegando che avrà “un impatto profondo sull’UCM”. Ha poi aggiunto:

Jeff Loveness, sceneggiatore del film, sta scrivendo anche The Kang Dynasty, perciò si è parlato molto dell’impatto che avrà questa versione di Kang il Conquistatore. Ci sono cose grosse in cantiere.

Quanto al personaggio interpretato da Jonathan Majors:

Kang nel nostro film è un personaggio molto diverso. Ha il dominio del tempo, è un guerriero e uno stratega.

Ecco anche una nuova immagine:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà ufficialmente il via alla Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel il 15 febbraio 2023.

