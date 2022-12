Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà “centrale” nello sviluppo dell’Universo Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nell’ultimo numero di Total Film è presente una nuova immagine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il cinecomic Marvel in arrivo a febbraio.

Lo scatto ci mostra Scott Lang e sua figlia nel Regno Quantico, come potete vedere a seguire:

Parlando del progetto ambizioso, il produttore Stephen Broussard ha spiegato:

Dopo i film di Avengers, i film di Ant-Man erano stati definiti “ottimi per ripulirsi il palato”. Abbiamo sempre pensato che se avessimo avuto l’occasione di fare un terzo film, avremmo realizzato qualcosa di colossale e centrale nel futuro dell’UCM.

Su Kang ha poi aggiunto:

È molto potente, formidabile, fortissimo e ovviamente avrà una presenza costante in stile Thanos nelle prossime storie, anche se in modi che risulteranno ben diversi da Thanos.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

