Non ci sarà Kurt in, cinecomic Marvel in uscita nelle sale il prossimo anno.

Il personaggio interpretato da David Dastmalchian non sarà purtroppo nella pellicola e la conferma è arrivata dall’attore in persona durante un’intervista con Screenrant:

Sembra proprio di no… ma va bene così. So che stanno lavorando a qualcosa di incredibile e non vedo l’ora di scoprire cosa farà Peyton [Reed]. È uno dei miei registi preferiti ed è così impegnato. Ho cercato di restare in contatto con lui, ma al momento è impegnato a realizzare un film incredibile.

Per il momento non è chiaro perché l’attore sia stato escluso, ma in attesa di eventuali chiarimenti ricordiamo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà al cinema il 28 luglio 2023. Dastmalchian, dal canto suo, è di recente entrato a far parte del cast di Oppenheimer, la nuova pellicola di Christopher Nolan in arrivo a luglio del 2023.

