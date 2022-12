Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors parla del suo obiettivo con Kang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Nel corso di un’intervista con Nerdbunker, l’attore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jonathan Majors ha parlato dei suoi obiettivi con il personaggio di Kang.

L’attore ha grandi ambizioni, come per tutti i ruoli che interpreta:

Credo che con Kang il mio obiettivo sia lo stesso degli altri ruoli, ovvero renderlo il più universale e umano possibile. Saremmo fortunati per queste prossime fasi ad avere un cattivone che permetta al pubblico di oscillare tra applausi e fischi.

Ha poi lodato quanto fatto da Josh Brolin con Thanos:

Ciò che Josh Brolin ha fatto così magnificamente con Thanos è stato cercare di renderlo il più tridimensionale possibile, perché ci credeva davvero, che è il motivo per cui è risultato così moralmente ambiguo.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.