Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kevin Smith parla delle sue aspettative: “Kang è il diavolo in persona”

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante l’ultimo episodio di Fatman Beyond, Kevin Smith ha parlato delle sue aspettative per di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, atteso cinecomic dei Marvel Studios in arrivo nelle sale il prossimo febbraio.

Il regista e attore ha grandi speranze:

Ant-Man sembra piuttosto cupo, no? Si avverte la minaccia, si sente che qualcosa di brutto sta per accadere. Io sono pronto, voglio che succeda un casino e che sia bello cupo, cazz*. E spero che Kang si mostri come un caz*o di demonio. A nessuno importa più di Mephisto perché Kang è il diavolo in persona. Cercare di tentare Scott Lang a rinunciare al presente perché vuole offrirgli della roba da viaggio temporale fa già esplodere la testa.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà ufficialmente il via alla Fase 5 dell’Universo Cinematografico Marvel il 15 febbraio 2023.

Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!