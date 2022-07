Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd spiega perché adora interpretare Scott Lang

Durante una chiacchierata con Access Hollywood, Paul Rudd ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, presentato con un trailer al San Diego Comic-Con la settimana scorsa.

L’attore ha spiegato nello specifico cos’è che apprezza del suo personaggio:

Guarda, è bello interpretare un uomo comune che finisce in circostanze fuori dall’ordinario. Al contempo parliamo di una persona in qualche modo in conflitto sull’essere un supereroe, perciò recitare in questo contesto e interpretare un personaggio in cui è facile immedesimarsi ma che al contempo finisce per fare cose folli è un’occasione divertente ogni singola volta.