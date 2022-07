Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed preannuncia un film “epico”

EW ha incontrato i protagonisti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in occasione del San Diego Comic-Con, apprendendo alcuni dettagli.

Il regista Peyton Reed, ad esempio, ha parlato delle sue ambizioni con questo film:

Siamo stati felicissimi di poter girare un terzo Ant-Man e realizzare la nostra trilogia. Sapevamo, se avessimo avuto la possibilità, di voler fare alcune cose in modo diverso. Volevamo fare una bella sterzata e realizzare un film ancora più epico, e al contempo continuare a raccontare la storia di questa famiglia e di tutto ciò che succede tra Scott, Hope e Cassie.

Ha poi parlato del rapporto tra Scott e Cassie:

Cassie adesso ha 18 anni e forse Scott non sa bene come rapportarsi a lei ora che è adulta perché ha perso cinque anni a causa degli eventi di Endgame. Al contempo sapevo di voler far affrontare ai nostri eroi un nemico davvero formidabile, e da lettore di fumetti sin da piccolo conoscevo Kang il Conquistatore, che è uno dei cattivi più iconici dei fumetti. Far affrontare ai nostri eroi questo personaggio è stato colossale per noi. Abbiamo puntato a fare le cose in grande ma anche in piccolo.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema il 17 febbraio 2023.