Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il produttore parla della promozione delle proporzioni maggiori del film

Durante una chiacchierata con One Take News, Brian Gay ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il primo film Marvel del 2023.

Il produttore ha parlato della promozione del film e delle maggiori proporzioni della pellicola:

Guarda, sono così emozionato all’idea di poter condividere con voi quel progetto all’inizio dell’anno prossimo. Al momento la cosa che più apprezzato di questo film è che abbiamo sempre scherzato sul fatto che i film di Ant-Man siano di proporzioni piccole, ma con questo le proporzioni saranno grandi! Abbiamo mostrato alcune cose alla D23 e ci saranno altre cose in arrivo nel corso dell’autunno e poi in vista dell’uscita l’anno prossimo. È bello avere tutta la famiglia riunita, questa volta parteciperanno a un’avventura bella grossa che segnerà un bel distacco dai film precedenti.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà al cinema in Italia il 15 febbraio 2023, negli Stati Uniti due giorni dopo.

Quanto attendete il film? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!