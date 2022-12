Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista conferma l’età di Cassie e il suo ruolo nella storia

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con Nerdbunker, Peyton Reed ha parlato di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e nello specifico di Cassie e dei temi che affronterà il terzo film.

Ecco le sue parole:

Siamo cresciuti noi e ciò che vogliamo fare con questi film e con questi personaggi, così come le dinamiche della famiglia, anche perché dopo gli eventi di [Avengers: Infinity War] e Endgame, ci siamo detti: “Ok, Cassi avrà 18 anni in questo film, ottimo”. Tutto il tema centrale sarà il tempo e quanto tempo vorrà recuperare visto che la sua grande motivazione sarà: “Voglio solo passare del tempo con mia figlia”. E poi entrerà in contatto con un cattivo in questo film, Kang il Conquistatore, che ha il dominio del tempo. Cosa significherà tutto questo?

Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

