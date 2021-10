Secondo quanto riportato da Deadline il designer e visual artistavrebbe deciso di abbandonare il suo lavoro con i Marvel Studios.

Francisco è stato per nove anni Senior Visual Development Artist ai Marvel Studios, contribuendo al design di molti elementi nell’Universo Cinematografico Marvel come per Loki, le Dora Milaje e soprattutto per il design di Baby Groot in Guardiani della Galassia Vol. 2 di James Gunn. Alcune sue intuizioni saranno presenti anche in Eternals, Black Panther 2, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Thor: Love and Thunder e in The Marvels.

L’uomo sarà ora impegnato come direttore creativo presso la Dolphin Entertainment, come dichiarato dal CEO della società Bill O’Dowd.

