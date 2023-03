Anthony Mackie scherza su Chris Evans e Sebastian Stan: “Sono diventati dei vecchi”

Durante un’intervista recente con Josh Horowitz, Anthony Mackie ha parlato del rapporto con i suoi colleghi dell’Universo Marvel Chris Evans e Sebastian Stan scherzando sulla loro età.

Sul volto di Steve Rogers, l’attore ha detto:

Ho incontrato Chris. Era qui a girare un progetto, l’ho visto due giorni fa, e ragazzi… si è trasformato in un pantofolaio. No, no, è proprio diventato un tizio che resta a casa a non fare niente. Gli ho detto: “Ehi, che fai? Andiamo a cena?” e lui mi ha detto: “Mi sa che mi faccio un’insalata di cavoli“. Ma che succede? Che si fa? Lui e Sebastian Stan sono diventati dei vecchi.