In un nuovo report sulle strategie cinematografiche di Apple pubblicato su Puck dal solitamente ben informato Matthew Belloni, viene segnalato un dato molto interessante sul film sulla Formula 1 con Brad Pitt che verrà diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) annunciato nel 2022 dopo quasi cinque anni di trattative (ECCO I DETTAGLI).

Secondo quanto pubblicato dall’insider, Apple spenderà la bellezza di 300 milioni di dollari per la realizzazione della pellicola con Brad Pitt. Una cifra, quella citata, che non sarà interamente destinata ai costi vivi di produzione, dato che buona parte dell’importo verrà utilizzato per pagare profumatamente i vari talent coinvolti nel progetto.

Su Puck possiamo leggere:

Il film sulla Formula 1 da oltre 300 milioni di dollari con Joseph Kosinski alla regia e Brad Pitt come protagonista, ancora non ha una data di uscita o un distributore, anche se Apple ha iniziato a contattare Imax per prenotare gli schermi Sony e Warner Bros. sono considerati i favoriti; i rappresentanti di entrambi hanno di non aver chiuso alcun accordo, ma che stanno comunque parlando e sono interessati. Quel film sulla F1 era così imponente, e tutti i nomi coinvolti volevano così tanti soldi in anticipo, che nessuno studio tradizionale poteva accostarsi a esso. E ora, con un colpo di scena ironico, Apple ha chiamato in giro chiedendo ai potenziali distributori cinematografici quando rilascerebbero il film se fossero stati scelti come distributori. Se. Almeno uno ha declinato l’offerta di dare quel consiglio gratuito, per ovvi motivi.