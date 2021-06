Sky ha annunciato l’apertura di una nuova collezione intitolata: un pop up channel dedicato al cinema d’azione ai personaggi più iconici della storia del cinema, in vista del debutto in prima visione di Wonder Woman 1984 , previsto per lunedì 14 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno, alle 21.45 su Sky Cinema Collection HEROES e in streaming su NOW.

Dal 12 giugno a al 25 giugno gli eroi e i supereroi più amati di tutti i tempi, icone dei fumetti, dei videogiochi e protagonisti dal meglio del cinema d’azione mondiale popoleranno Sky Cinema Collection – HEROES, un intero pop up channel a loro dedicato, con oltre 60 film e due attesissime prime visioni: WONDER WOMAN 1984 eMAX STEEL.

Dalla regista Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot nel ruolo che dà il titolo al film, Wonder Woman 1984 arriva in prima visione lunedì 14 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection HEROES, e in streaming su NOW. In “Wonder Woman 1984”, il destino del mondo è nuovamente in pericolo, e solo l’intervento di Wonder Woman potrà salvarlo. Questo nuovo capitolo vede Diana Prince vivere tranquillamente in mezzo ai mortali nei vibranti e scintillanti anni ’80 — un’epoca di eccessi spinta dal bisogno di possedere tutto. Nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri, mantiene un basso profilo, occupandosi di antichi manufatti e agendo come supereroina solo in incognito. Ma adesso, Diana dovrà uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare il genere umano da un mondo in pericolo di vita, mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah. Tra i protagonisti del film anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal è Max Lord, Robin Wright è Antiope e Connie Nielsen è Hippolyta.

La seconda prima visione della collection è MAX STEEL: la genesi di un supereroe nel lungometraggio in live action ispirato all’omonimo cartoon e al giocattolo della Mattel. Il titolo fanta-action sarà in prima visione su Sky Cinema Collection – HEROES giovedì 17 giugno alle 21.15 e in streaming su NOW. Max è l’adolescente figlio di uno scienziato morto in circostanze misteriose, che scopre di avere dei poteri sovrumani grazie all’alleanza con un amico extraterrestre. Protagonisti Ben Winchell (Feed) e Andy Garcia (Ocean’s Eleven)

Oltre alle prime visioni citate, Sky Cinema Collection HEROES offre un eccezionale viaggio in compagnia degli eroi dell’universo DC Comics dotati di superpoteri: la saga dedicata all’Uomo Pipistrello che comprende i due film diretti da Tim Burton BATMAN e BATMAN – IL RITORNO, i due da Joel Schumacher BATMAN FOREVER e BATMAN & ROBIN rispettivamente alle 17 e alle 19.05 di martedì 22 giugno, data scelta come omaggio al regista a un anno dalla sua morte, in più i tre capitoli firmati Christopher Nolan BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO e IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO; l’inedita versione originale ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE con Ben Affleck nei panni di Batman e Gal Gadot in quelli di Wonder Woman sabato 12 giugno alle 21.15; e BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN, in cui l’antieroina interpretata da Margot Robbie, dopo la rottura con Joker, deve affrontare una serie di nemici. Si segnala inoltre THE NEW MUTANTS, il cine-comic legato all’universo degli X-Men con Maisie Williams, Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton.

Non mancano in programmazione storie di personaggi leggendari e paladini pronti a vivere ogni tipo di avventura, tra questi LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI, in onda il 20 giugno in prima serata,in cui l’avventuriero interpretato da Sean Connery guida una squadra di eroi della letteratura popolare per fermare il folle piano di Phantom che vuole distruggere il mondo; l’action intergalattico sui supereroi della famosa serie tv POWER RANGERS; i 4 film che compongono la saga interpretata da Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas: I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA, INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO, INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA e INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO; le avventurose commedie sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D’Artagnan dirette da Giovanni Veronesi e interpretate da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo insieme a Margherita Buy MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE e TUTTI PER 1 – 1 PER TUTTI, film targato Sky Original; Antonio Banderas dà vita al celebre giustiziere ne LA MASCHERA DI ZORRO e in THE LEGEND OF ZORRO con Catherine Zeta-Jones; e due film con Angelina Jolie dedicati alle avventure dell’eroina del celebre videogame LARA CROFT: TOMB RAIDER e LARA CROFT: TOMB RAIDER – LA CULLA DELLA VITA in onda venerdì 18 giugno alle 23.00.