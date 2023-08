La band danese Aqua ha rotto il silenzio sull’utilizzo della loro canzone Barbie girl nel film Barbie di Greta Gerwig.

La canzone, uscita nel 1997, fu un grande successo, perciò nolti si aspettavano quindi di vederla utilizzata nel film e sono stati, in parte, accontentati. Barbie girl è presenta in una versione remixata con Nicki Minaj e Ice Spice.

In un’intervista con The Guardian, la cantante Lene Nystrøm, membro degli Aqua, ha spiegato che inizialmente non credevano che la loro canzone sarebbe stata inclusa nel film.

Pensavamo sarebbe stato come del burro sul bacon. Capivamo totalmente che volessero qualcosa di nuovo e di fresco. E poi, solo due mesi fa, ci hanno chiesto di collaborare con Nicki Minaj e Ice Spice. È accaduto davvero velocemente.

La presenza della canzone non era qualcosa di scontato, dal momento che gli Aqua hanno una lunga faida con la Mattel, sin dal 1997. Quando Barbie Girl uscì, infatti, Mattel si scagliò contro la band, accusandola di aver sessualizzato la bambola.

René Dif, altro membro degli Aqua, ha commentato la presenza della canzone nel film e la pace con la Mattel con queste parole:

È stato bello assistere alla Mattel che è venuta da noi a dirci “Hey, va bene.”

Trovate tutte le notizie su Barbie nella nostra scheda.

Classifiche consigliate