La Mera di Amber Heard è tornata sul grande schermo presumibilmente per l’ultima volta in Aquaman e il regno perduto, cinecomic DC di James Wan.

A diverse settimane dalla release in sala del film la stessa Heard ha voluto ringraziare i suoi sostenitori su Instagram con un post: “Grazie a tutti i miei fan per il sostegno e l’amore travolgente nel ritorno in AQ di Mera. Grazie mille”

Ecco il post dell’attrice:

FONTE: Amber Heard

