A poche settimane dall’uscita al cinema, è iniziata la promozione di Aquaman 2, il cinecomic DC di James Wan con Jason Momoa.

Nel corso di un’intervista con Comicbook il regista ha parlato della decisione di inserire nella storia il figlio di Arthur e Mera, un aspetto suggerito proprio da Momoa:

Sì, è il loro bambino, Arthur Jr.. È preso direttamente dal fumetto e il motivo per cui abbiamo preso questa decisione è che ci sembrava una progressione naturale del primo film. […] In questo film vediamo Arthur re di Atlantide, alle prese con lo stress di condurre il suo regno. È divertente perché lo vediamo impegnato a gestire questioni importanti e poi al contempo a casa a cambiare pannolini e ad accudire il bimbo.

Ha poi parlato in generale delle possibilità narrative del mondo di Aquaman:

Abbiamo creato un mondo così vasto all’interno di un mondo più grande e la cosa bella è che è qualcosa di unico che riguarda i personaggi di Aquaman. Aquaman vive in un mondo che non viene davvero influenzato da tutti gli altri eventi. Ovviamente se si tratta di una catastrofe mondiale con un impatto sugli oceani è un altro conto, ma per il resto possiamo restare all’interno nella nostra bolla, se vogliamo. Perciò sì, si potrebbero raccontare tante storie da questo mondo e non devono per forza essere film. Potrebbero sicuramente essere delle piccole serie se si volesse.