Dal solitamente affidabile Discussing Film arriva un interessante rumour circa l’avvio delle riprese di, il sequel del cinecomic condiretto da. Stando alle informazioni in mano al sito, le riprese dovrebbero partire a giugno in Inghilterra. La data, chiaramente, potrebbe cambiare a seconda dell’evoluzione della pandemia di nuovo Coronavirus, ma, allo stato attuale delle cose, la Warner punterebbe a quella finestra temporale per mettere in moto l’attesissimo capitolo due di un film capace d’incassare ben 1.148 milioni di dollari.

A quanto pare il titolo di lavorazione scelto per Aquaman 2 sarebbe Necrus, una denominazione che, contrariamente a quanto accade di solito con i working title dei film che tendono a essere completamente scollegati dal progetto, è invece direttamente collegata alla lore del fumetto. Necrus è, infatti, una città sottomarina come Atlantide che, contrariamente a quest’ultima con la quale è anche entrata talvolta in conflitto, esiste solo per brevi intervalli di tempo e non compare mai due volte nello stesso punto. Quello che resta da verificare è se abbia una qualche attinenza con il lungometraggio o se sia solo una semplice citazione al celeberrimo fumetto della DC Comics.

Rivedremo Jason Momoa nei panni del supereroe dei film DC sia nella Snyder Cut il 18 marzo che in Aquaman 2. La Warner Bros ha annunciato che il sequel del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel. Nel cast Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II.

Qua sotto la sinossi del primo film:

Aquaman rivela la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita, per scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato…un re.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!