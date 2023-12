Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Con Aquaman e il regno perduto si chiude il franchise dell’Universo Cinematografico DC: il film di James Wan è l’ultimo della saga iniziata con L’uomo d’acciaio nel 2013. L’anno scorso David Zaslav ha creato una nuova divisione dentro Warner Bros. Discovery, i DC Studios, e vi ha messo a capo James Gunn e Peter Safran, con l’obiettivo di creare un nuovo universo condiviso che unisse film e serie tv tratti dai fumetti DC. La nuova continuity inizierà nel 2024 con la serie animata Creature Commandos, seguirà nel 2025 Superman Legacy, film live action diretto da James Gunn.

Con Aquaman e il regno perduto si chiude quindi un franchise lungo dieci anni che, tra alti e bassi, ha segnato la storia del cinema. E nella tradizione di queste pellicole, nei titoli di coda è presente una piccola scena, che tuttavia non prelude a una futura storyline (come invece è accaduto con Shazam: furia degli dei, cosa da cui recentemente ha preso le distanze James Gunn).

Aquaman e il regno perduto: la scena post credit

La scena nei titoli di coda è un cosiddetto “payoff”, che porta a conclusione una discussione che c’era stata a metà film tra Orm e Arthur. Quest’ultimo, infatti, aveva declamato al fratello i piaceri del cibo in superficie, spiegando in particolare quanto fosse buono il cheeseburger unto e pieno di condimento. Poco dopo, aveva raccolto un grosso scarafaggio e aveva convinto il fratello che anche quella era una gustosa pietanza, come fosse un gamberetto di terra. Orm lo mangia e ammette che il sapore non è male.

Nella scena dei titoli di coda vediamo quindi Orm da solo, su un pontile, che si gode un bel cheeseburger. Sul tavolo passa uno scarafaggio, lui lo afferra e lo mette dentro al panino, facendo poi un bel morso.

Come finisce l’Universo Cinematografico DC

Particolarmente interessante, però, è l’ultima scena del film, quella prima dei titoli di coda. Questo perché rappresenta la vera fine dell’Universo Cinematografico DC, e ha un taglio sorprendentemente ambientalista. Alla fine del film, infatti, Aquaman decide di svelare l’esistenza degli Atlantidei all’umanità, e lo fa con un discorso alle Nazioni Unite, sul prato a Ellis Island.

Ecco la trascrizione del discorso:

Oggi sono qui come rappresentante di due mondi: la terra e il mare. Che io sia qui è la prova che il cambiamento riguarda entrambi. Faccio appello all’unità mondiale di fronte alla crisi globale, per portare finalmente armonia tra noi e l’equilibrio naturale nel mondo. Atlantide è pronta a contribuire con la sua scienza e la sua tecnologia: con la vostra conoscenza dell’aria e la nostra conoscenza dei mari, possiamo scrivere il prossimo capitolo della storia, invece che il finale. A volte può sembrare che le nostre differenze siano troppo estreme, ma basta guardare sotto la superficie. Su questo pianeta abbiamo tutti gli stessi scopi e le stesse aspirazioni, anche quando le nostre usanze possono sembrare strane. Superando i nostri pregiudizi diventeremo più forti e impareremo di più su di noi. Possiamo creare un futuro migliore, con più speranza, per i nostri figli e le nostre famiglie. Mi chiamo Arthur Curry, sono il legittimo re della nazione sommersa di Atlantide, sono un padre, un fratello, un guerriero e un amico. Sono il Re di Atlantide, sono Aquaman!

