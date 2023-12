Yahya Abdul-Mateen II ha parlato di Aquaman 2, ora nei cinema italiani, e del percorso del suo personaggio Black Manta, tornato per vendicarsi di Arthur Curry.

Per raggiungere i suoi scopi Black Manta stringe un patto con il diavolo e mette le mani sul Tridente Nero:

Il Tridente Nero è un’antica reliquia atlantidea. Proviene da Re Kordax, fratello del Re Atlan. Un tempo ci fu una battaglia per il trono, Kordax credeva che gli spettasse di diritto, ma il Re Atlan non volle cedere. Kordax forgiò così questo tridente malvagio usando la magia nera. Quando Black Manta e il suo equipaggio si imbattono in questo tridente 3.000 anni dopo, Black Manta lo afferra e diventa posseduto dallo spirito malvagio di Kordax.