Arcadia Cinema, Wahtari Studio e BadTaste.it sono orgogliosi di presentare il primo evento pop realizzato all’interno del cinema più bello d’Italia: si terrà il 17 giugno e sarà l’Episodio 0 di Arcadia Visions – Cinema, fumetti e Multiversi Narrativi.

L’appuntamento per questa edizione zero è fissato per sabato 17 giugno, dalle ore 14:30 fino alle 21:00, presso Arcadia Cinema – di cui BadTaste.it è media partner – in via Martiri della Libertà 5 a Melzo (MI).

Nel corso della giornata – oltre alle proiezioni dei film in programmazione tra cui la prima visione in Sala Energia PLF di The Flash di Andy Muschietti – si alterneranno diversi Panel che avranno come protagonisti numerosi ospiti a rappresentare i vari rami del multiverso creativo e multimediale. Un’occasione imperdibile per ragionare insieme a professionisti del settore sull’evoluzione del linguaggio di cinema, fumetti, giochi di ruolo, animazione, videogiochi e librogame.

“Il multiverso è un concetto di cui i lettori di fumetti di vecchia data sanno spaventosamente troppo” spiega Fabio Guaglione, direttore creativo della manifestazione, “ma non avrei mai pensato che un domani sarebbe potuto diventare oggetto della curiosità del pubblico di massa. Visto che le produzioni dei blockbuster di ogni scuderia stanno sfruttando questa traiettoria per attirare sempre più spettatori, lettori e giocatori, ci è sembrata una bella idea creare un’occasione di ritrovo che non fosse un nuovo festival, ma qualcosa di diverso e più ampio da esplorare… proprio come un multiverso dalle forme variegate.”

“In un certo senso la cultura pop stessa è diventata un multiverso” continua Luca Mazzocco, curatore, “solo che ora il pubblico ne è consapevole e si diverte a parlarne. Ecco perché un cinema come l’Arcadia di Melzo, da anni garanzia di qualità tecnica di esperienza cinematografica audiovisiva ma anche culla della passione ‘multiversale’ di migliaia di spettatori, ci è sembrato un luogo perfetto per radunarci e confrontarci su dove andrà l’intrattenimento… divertendoci in quella che speriamo diventi una Woodstock dei Nerd.”

Oltre ai Talk, sarà possibile durante tutta la giornata incontrare disegnatori e autori in varie postazioni sparse per la struttura, appositamente create per dediche, firmacopie e sketch originali sui volumi disponibili presso la libreria in loco.

“Per noi non c’è niente di più bello di vedere l’entusiasmo, la commozione, le risate di un pubblico in sala, dove l’esperienza filmica rimane la più potente in assoluto” dichiara Laura Fumagalli, esercente del Cinema Arcadia. “Il pubblico, oltre al film, desidera vivere esperienze collettive uniche e memorabili. Per questo abbiamo sposato subito l’idea di Fabio e Luca e siamo felici di accogliere tutti gli appassionati che vorranno condividere con noi questa… visione!”

I talk

Tre i momenti di talk durante la giornata, che si inframmezzeranno alle varie proiezioni dei film ad Arcadia cinema.

Due si svolgeranno tra gli stand dell’evento, e sono a ingresso libero:

15:30 – 16:30 – CINEMA E SUPEREROI: due mondi destinati a collidere

19:45 – 20:45 – GDR E LIBROGAME: le nuove regole della fantasia

Il terzo, che è più corposo sia come durata che come numero di ospiti, si svolgerà in Sala Terra, e per questo è necessaria la registrazione (gratuita):

17:30 – 19:30 – MULTITELLING: lo storytelling ai tempi del multiverso – con Fabio Guaglione, Giovanni Timpano, Matteo Pedroni, Maurizio Temporin, Davide Gianfelice, Mauro Uzzeo, Roberto Recchioni, Adriano Barone, moderano Luca Mazzocco e Andrea Bellusci.

REGISTRA QUI LA TUA PARTECIPAZIONE AL PANEL MULTITELLING

Gli ospiti

Fabio Guaglione (Mine, Ride, Il Mio Nome è Vendetta, Mr.Evidence, La Fondazione Immaginaria, L’Accordo Perfetto, Carisma, Quarantine Prophets)

Luca Mazzocco (Dragonero, Ride Infinity, Nightfell, #vengoanchio)

Giovanni Timpano (Call of Duty: Vanguard, Batman/Shadow, Vampirella, Quarantine Prophets, Mr.Evidence)

Roberto Recchioni (John Doe, Dylan Dog, Il Corvo: Memento Mori, Cane Grinta, Monolith, Orfani, Battaglia, Carne Fredda)

Andrea Bellusci (NerdMovieProductions)

Mauro Uzzeo (Dylan Dog, Il Confine, Dampyr-il film, Dragonero: i Paladini, Monolith, Se mi vuoi bene, Flash/Zagor: la scure e il fulmine)

Luca Maragno (Diabolik: colpi e indagini, Diabolik: la lama della vendetta, Ride: gioca o muori), Adriano Barone (Mr.Evidence, Justice League / Nathan Never: Doppio Universo, Ride: Il gioco del custode)

Maurizio Temporin (Arcana, Iris – fiori di cenere, La Fondazione Immaginaria, Orologica, le Cinestesie)

Davide Gianfelice (Flash/Zagor: la scure e il fulmine, Northlanders), Matteo Pedroni (Fabula Utima, Ride Infinity)

Fabrizio Des Dorides (Dylan Dog, Mr.Evidence, Battaglia, Orfani), Emanuele Boccanfuso (Nathan Never, Agenzia Alfa)

Francesco Mortarino (Spider-Man, Orfani, Nathan Never, Power Rangers)

Paola Andreatta (Sunken Isles, Old Gods of Appalachia)

Wahtari Studio e la Scuola Internazionale di Comics di Brescia.

L’esposizione

Tavole e copertine fumettistiche di Giovanni Timpano, Fabrizio Des Dorides, Davide Gianfelice, Francesco Mortarino, Emanuele Boccanfuso, Bruno Frenda, Lorenzo Zaghi, Paola Andreatta, Wahtari studio, Daniele Di Nicuolo (Power Rangers, Seven Secrets, Superman), Valeria Favoccia (Stranger Things), Federico Vicentini (Miles Morales: Spider-Man) e Carmine Di Giandomenico (Joker, Flash, X-Factor, Magneto: Testament, Spider-Man: Noir). Il tutto, nella cornice della mostra delle Cinestesie: poster di celebri film mai esistiti creati da Maurizio Temporin, come Mamma ho perso l’aereo di David Lynch, Il Batman di Mario Monicelli o Shining di Woody Allen.

