Scaduto l’embargo della critica, sono finalmente disponibili le recensioni di Argylle – La superspia, il film di Matthew Vaughn da oggi nelle sale italiane.

La pellicola non ha fatto troppa presa sulla stampa, visto che ha ottenuto un punteggio “marcio” del 37% su Rotten Tomatoes, il che indica che solo una fetta delle recensioni ha promosso l’ultima fatica del regista inglese.

Kristen Lopez di TheWrap ha ad esempio definito il film “un guazzabuglio di idee” pieno di “elementi veramente bizzarri“, mentre Molly Freeman di Screen Rant ha scritto che il film “non è acuto, brillante o inventivo” quanto il primo film di Kingsman. Brian Truitt di USA Today ha aggiunto invece che “non è emozionante o rinfrescante come fatto da Vaughn in passato“.

Un aspetto che ha confuso la critica è la caratteristica meta del film, tant’è che David Ehrlich di IndieWire ha scritto che “la preoccupazione di mostrare i confini sfumati tra verità e la finzione diventa sempre più frustrante in un film così palesemente impegnato disperatamente a esplorare questo dualismo piuttosto che a mostrare lo spasso che ci aveva promesso all’inizio“.

Leslie Felperin dell’Hollywood Reporter ha usato parole molto forti definendolo un “giochetto insulso che continua a depistare lo spettatore con il solo obiettivo di apparire brillante“.

Non sono mancate, tuttavia, lodi nei confronti del cast. Pete Hammond di Deadline ha scritto che Sam Rockwell “ruba ogni sua scena con la sua interpretazione geniale“, mentre Peter DeBruge di Variety ha lodato Bryce Dallas Howard, definendola una “scelta giusta” nei panni di una “donna comune” protagonista di “dinamiche comiche da spasso” con Rockwell. Maggie Lovitt di Collider ha invece lodato il fatto che Argylle abbia dato a Henry Cavill “l’occasione di usare umorismo fisico come non ha mai avuto modo di fare in passato“.

In generale, Screenrant ha analizzato l’andamento della carriera di Matthew Vaughn e ha riscontrato che Argylle – La superspia ha purtroppo segnato un record negativo per il regista visto che si tratta del film meno apprezzato dalla critica. Il giudizio degli spettatori non è ancora disponibile, ma è possibile che la trama ricca di colpi di scena e le scene d’azione alla fine possano fare presa sul pubblico generalista.

Al momento il film è al 37%, ma è possibile che con l’arrivo di ulteriori recensioni il punteggio cambi.

Titolo Punteggio critica Rotten Tomatoes Punteggio pubblico Rotten Tomatoes Argylle 37% In attesa The King’s Man: Le origini 40% 80% Kingsman: Il cerchio d’oro 50% 64% Kingsman: Secret Service 75% 84% X-Men: L’inizio 86% 87% Kick-Ass 77% 81% Stardust 77% 86% The Pusher 81% 84%

Argylle – La superspia è al cinema in Italia da oggi 1 febbraio.

