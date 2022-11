Armor Wars: perché la serie tv è stata trasformata in un film?

Qualche settimana fa ha fatto notizia la decisione, apparentemente repentina, dei Marvel Studios di trasformare il progetto di Armor Wars da serie tv a film per il cinema.

La mossa ritarderà la lavorazione: le riprese dovevano partire a inizio del 2023, e invece sono slittate di qualche mese. Ma per quale motivo è stata presa questa decisione così drastica? Il produttore Nate Moore lo ha rivelato durante il podcast The Town with Matthew Belloni, nel contesto di un discorso più ampio su come i Marvel Studios sviluppano i propri film. E la sua spiegazione lascia anche intuire quanto la Disney stia riposizionando alcuni propri investimenti rispetto all’effettivo ritorno economico:

In quel caso avevamo delle grandissime idee sulla serie, ma in tutta onestà il problema è che sembravano troppo imponenti per una serie. Parlo a livello concettuale… le nostre serie Disney+ sono ottime e le adoriamo, ma hanno dei budget decisamente diversi rispetto ai film, non è un segreto. Parliamo di un progetto nel quale vogliamo mostrare tutte quelle splendide armature, far vedere Don Cheadle che interagisce con esse, l’eredità di Tony Stark… a un certo punto i costi sono diventati proibitivi per una serie. Ci siamo resi conto che come film avremmo potuto restituire alcune delle splendide immagini presenti nei fumetti, dopotutto c’è una run su Armor Wars, ma avremmo avuto anche l’opportunità di far leva su alcune di queste idee per influenzare gli altri film in lavorazione…

Si tratta di un’affermazione piuttosto importante se si pensa ai risultati economici del trimestre più recente della Disney, e più in generale di quest’anno. L’azienda ha perso molto in borsa (parliamo del 40%), e uno dei motivi è dato dalla difficoltà di generare abbastanza profitto da Disney+, una divisione sulla quale vengono fatti investimenti ingentissimi (parliamo di diversi miliardi di dollari solo per la produzione di contenuti originali). La piattaforma sta crescendo moltissimo in termini di abbonamenti, ma soprattutto grazie ai bundle, che riducono il margine di profitto per la Disney proponendo un sistema di scontistica a pacchetto. Tra i provvedimenti che l’azienda sta prendendo per ridurre le perdite c’è quindi anche la riorganizzazione degli investimenti, ecco quindi perché ha senso che i Marvel Studios preferiscano puntare su un film per un progetto ambizioso e costoso come Armor Wars: al cinema, nessun film della compagnia si è rivelato un flop finora.