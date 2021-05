Army of the Dead

È da diversi giorni su Netflix, la nuova pellicola diche ha debuttato in streaming lo scorso 21 maggio. Il regista è tornato dietro le macchina da presa per un progetto molto ambizioso visto che avrà diverse propaggini, da un prequel a una serie animata.

Nonostante un sequel non sia stato ancora annunciato, il film di Snyder ha un finale piuttosto aperto, perciò facciamo il punto.

Il finale di Army of the Dead

Quasi tutta la squadra direttasi a Las Vegas finisce per tirare le cuoia. All’appello a fine pellicola possono rispondere solamente Kate e Vanderohe.

Dopo esser fuggiti a bordo dell’elicottero guidato da Marianne Peters (Tig Notaro), Scott (Dave Bautista) viene morso dall’Alpha e sua figlia Kate Ward (Ellla Purnell) si ritrova costretta a ucciderlo. Kate si ritrova ad essere la sola sopravvissuta, dopo aver cercato per tutta la storia di salvare la sua amica.

Vanderohe, bloccato nella cassaforte, riesce a sopravvivere all’esplosione nucleare e con i suoi soldi riesce a mettersi su un volo per Città del Messico. Nella scena finale scopriamo che anche lui è stato morso e che quindi sta per trasformarsi in zombie.

La vera missione

A Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) non importavano affatto i soldi come lasciato credere a Scott Ward e alla sua squadra. Il suo vero obiettivo era tutt’altro, come dimostra il compito affidato al suo braccio destro Martin (Garret Dilahunt), che nel corso della storia si macchia di diversi tradimenti. Quello che Tanak vuole è il DNA degli zombie Alpha da vendere al governo degli Stati Uniti. “Sai quanto vale l’intera testa di uno di questi cosi? Nelle mani giuste questo è il potere di farne altri, il potere di controllare un esercito di zombi, la vera arma di distruzione di massa” dice in una sequenza a Coyote.

Peccato però che Martin non riesca a portare la testa della Sposa (Athena Perample) al suo capo visto che finisce sbranato dalla tigre zombie.

Cosa potrebbe succedere nel sequel?

Innanzitutto, Bly Tanaka potrebbe ancora avere delle questioni in sospeso con il governo degli Stati Uniti, anche se non è chiaro se il fallimento lo indurrà a rinunciare alle sue manie di grandezza. Kate userà i soldi rimanenti di suo padre per costruirsi una nuova vita, mentre il centro della storia sarà ovviamente rappresentato da Città del Messico.

Un Vanderohe trasformato in zombie seminerà il panico e accoglierà nuovi adepti visto che sarà il nuovo Alpha. Le possibilità in effetti sono tante e in realtà già programmato. Abbiamo chiesto infatti un commento sul potenziale sequel direttamente a Snyder in persona in occasione di un’intervista con Badtaste.it.

Il regista ci ha risposto di avere le idee già chiare:

Allora, non ti so dire quale sarebbe il budget del film, ma ti posso già dire che so esattamente come sarebbe il seguito, l’ho già elaborato.

La storia è pronta: tutto dipende dall’eventuale via libera da parte di Netflix, anche se a quanto pare anche la serie animata darà informazioni sulla piega che potrebbe prendere il seguito:

Quando vedrai la serie animata capirai, in una certa maniera, dove potrebbe andare a parare il sequel, quindi ti rispondo che sì, la portata spettacolare del film crescerebbe inevitabilmente, crescerebbe anche a un livello concettuale andando avanti.

La sinossi e le note di produzione

Dal regista Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ARMY OF THE DEAD è ambientato a Las Vegas dopo un’invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo. Quando Scott Ward (Dave Bautista), ex eroe della guerra contro gli zombie che ora cucina hamburger alla periferia della città, viene avvicinato dal boss di un casinò Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), riceve una proposta incredibile: entrare nella zona di quarantena infestata dagli zombie per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Spinto dalla speranza che la ricompensa possa aiutare a spianare la strada ad una riconciliazione con la figlia Kate (Ella Purnell), Ward accetta la sfida, mettendo insieme una squadra sconclusionata. Maria Cruz (Ana de la Reguera), un asso della meccanica e vecchia amica di Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), una macchina ammazzazombie; Marianne Peters (Tig Notaro), cinico pilota di elicotteri; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influencer stravagante e Chambers (Samantha Win), il suo ride-or-die; Martin (Garret Dillahunt), capo della sicurezza del casinò; un audace guerriero conosciuto come il Coyote (Nora Arnezeder) che recluta Burt Cummings (Theo Rossi), una viscida guardia di sicurezza; e un abile scassinatore tedesco di nome Dieter (Matthias Schweighöfer). Scott trova un inaspettato ostacolo emotivo quando Kate si unisce alla spedizione per cercare Geeta (Huma Qureshi), una madre scomparsa in città. Con il ticchettio del tempo che scorre, un caveau notoriamente impenetrabile e un’orda di zombie Alpha più intelligenti e veloci che si avvicina, solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti si prendono tutto.

ARMY OF THE DEAD è diretto da Zack Snyder (qui anche direttore della fotografia) con una sceneggiatura di Snyder & Shay Hatten e Joby Harold, tratta da una storia di Snyder. Il film è prodotto da Deborah Snyder, p.g.a .; Wesley Coller, p.g.a .; Zack Snyder, p.g.a. Il film è interpretato anche da Richard Cetrone e Michael Cassidy.