Manza un mese all’arrivo disu Netflix, ma, sul web americano, sono arrivati online i vari articoli che le testate statunitensi hanno realizzato sul set della pellicola di

Qua sotto vi elenchiamo, per punti, le principali curiosità emerse.

Gli zombi robot

Spiega Zack Snyder: “Fin dall’inizio ho avuto quest’idea secondo la quale questi zombi dovessero in qualche modo incarnare un’evoluzione, che fossero sulla buona strada per diventare qualcosa di diverso, che non dovevano essere basati sulla solita, stagnante idea dei morti viventi cui siamo abituati. Volevo che ci fosse allo stesso tempo un approccio fresco, ma, allo stesso tempo, attinente al canone. Desideravo che ci fosse una forte ambiguità in merito alle loro origini, cosa che verrà esplorata nella serie animata Army of the Dead: Lost Vegas. Senza star qua a rivelare troppo, se fate attenzione, c’è un certo numero di zombi che però… non sono zombi. Ci sono quelli normali e ci sono anche gli zombi robot. Sono stati messi lì dal governo per tenerli d’occhio? È una tecnologia che arriva da un altro mondo? Cosa sta accadendo?”.

La Bibbia di Army of the Dead

“Sì, io e Shay Hatten (il co-sceneggiatore, ndr.) abbiamo delineato il tutto. C’è una Bibbia. E ora, dopo aver fatto anche la serie animata, posso dire che la scala di valori in gioco sia decisamente appropriata”.

Il lavoro con Netflix

“C’è stata piena collaborazione e supporto. Non ci sono stati dei divieti e non dico questo nel senso che quelli di Netflix si disinteressano a quello che producono, anzi, sono super appassionati, del tutto fuori di testa per quel che riguarda i giornalieri e la maniera in cui ci approcciavamo al film. Ma non sono stati lì a chiedermi… guarda mettiamola così: si sono trovati perfettamente a loro agio col film che ho proposto loro ed è stata un’esperienza davvero bella e grandiosa. Finora posso dire che è stata una relazione straordinaria”.

Il mondo è a conoscenza degli zombi, ma…

Il produttore Wes Coller illustra così la situazione: “Il mondo è a conoscenza degli zombi, ma gli Alpha sono un po’ questa sorta di mito, gli zombi veloci sono sconosciuti. Esistono o no?”. Insomma, le persone sanno che esistono i morti viventi di stampo “classico” per così dire, ma l’esistenza di quelli più veloci ed evoluti è avvolta nel mistero. La verità è conosciuta solo dal governo e da chi conosce i segreti dell’Area 51.

La sinossi e le note di produzione di Army of the Dead

Dal regista Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ARMY OF THE DEAD è ambientato a Las Vegas dopo un’invasione di zombie che l’ha lasciata in rovina e isolata dal resto del mondo. Quando Scott Ward (Dave Bautista), ex eroe della guerra contro gli zombie che ora cucina hamburger alla periferia della città, viene avvicinato dal boss di un casinò Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), riceve una proposta incredibile: entrare nella zona di quarantena infestata dagli zombie per recuperare 200 milioni di dollari sepolti nel caveau del casinò prima che la città venga bombardata dal governo entro 32 ore. Spinto dalla speranza che la ricompensa possa aiutare a spianare la strada ad una riconciliazione con la figlia Kate (Ella Purnell), Ward accetta la sfida, mettendo insieme una squadra sconclusionata. Maria Cruz (Ana de la Reguera), un asso della meccanica e vecchia amica di Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), una macchina ammazzazombie; Marianne Peters (Tig Notaro), cinico pilota di elicotteri; Mikey Guzman (Raúl Castillo), un influencer stravagante e Chambers (Samantha Win), il suo ride-or-die; Martin (Garret Dillahunt), capo della sicurezza del casinò; un audace guerriero conosciuto come il Coyote (Nora Arnezeder) che recluta Burt Cummings (Theo Rossi), una viscida guardia di sicurezza; e un abile scassinatore tedesco di nome Dieter (Matthias Schweighöfer). Scott trova un inaspettato ostacolo emotivo quando Kate si unisce alla spedizione per cercare Geeta (Huma Qureshi), una madre scomparsa in città. Con il ticchettio del tempo che scorre, un caveau notoriamente impenetrabile e un’orda di zombie Alpha più intelligenti e veloci che si avvicina, solo una cosa è certa nella più grande rapina mai tentata: i sopravvissuti si prendono tutto.

ARMY OF THE DEAD è diretto da Zack Snyder (qui anche direttore della fotografia) con una sceneggiatura di Snyder & Shay Hatten e Joby Harold, tratta da una storia di Snyder. Il film è prodotto da Deborah Snyder, p.g.a .; Wesley Coller, p.g.a .; Zack Snyder, p.g.a. Il film è interpretato anche da Richard Cetrone e Michael Cassidy.

Quanto attendete il 21 maggio, giorno di uscita di Army of the Dead? Ditecelo qua sotto!

FONTE: Screenrant