Army of the Dead

è stato un grande successo su Netflix: a rivelarlo la stessa piattaforma streaming, che ha annunciato oggi l’ingresso dello zombi movie di Zack Snyder nella top-10 dei film più visti di sempre.

Analizzando i dati della prima settimana, Netflix è in grado di prevedere che nel primo mese dopo il lancio saranno 72 milioni gli account che avranno visto il film. A quel punto diventerà il nono lungometraggio originale più visto. Nel corso della settimana, è stato il titolo più visto in 70 paesi e il film più visto in 90 paesi.

Ricordiamo che Army of the Dead è anche uscito in 600 cinema americani prima di arrivare sulla piattaforma, il 21 maggio: è stato il film Netflix con la più ampia distribuzione cinematografica di sempre.

HBO Max non ha voluto diffondere i dati di visualizzaizoni di Zack Snyder’s Justice League su HBO Max, ma l’azienda di analisi Samba TV ha stimato che il blockbuster sia stato visto da 1.8 milioni di account (che hanno visto almeno 5 minuti) nei tre giorni dal lancio.

Questi i 10 film più visti di sempre su Netflix nel corso del primo mese:

Tyler Rake – 99 milioni Bird Box – 89 milioni Spenser Confidential – 85 milioni 6 Underground – 83 milioni Murder Mystery – 83 milioni The Old Guard – 78 milioni Enola Holmes – 76 milioni Project Power – 75 milioni (pareggio) The Midnight Sky e Army of the Dead – 72 Million

Fonte: Deadline