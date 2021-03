Empire ha pubblicato una nuova immagine di, lo zombi movie di Zack Snyder in arrivo a maggio in streaming su Netflix. Nell’immagine, che vi proponiamo più in basso, possiamo ammirare Vanderohe, il personaggio interpretato da Omari Hardwick, insieme alla sua arma che, indubbiamente, infliggerà non pochi danni ai non morti.

Eccola qua sotto:

Il popolare magazine di cinema riporta anche una breve descrizione dello strumento a opera di Zack Snyder:

È una motosega di salvataggio. Fondamentalmente, se hai una roba come quella, puoi tagliarci via lo sportello di una vettura, fare un buco nel muro se devi scappare da qualche parte e, chiaramente, puoi anche ucciderci uno zombi. Ed è una cosa che accadrà.

Poi, in un parallelo col suo primo film di zombi, L’alba dei morti viventi (remake dell’omonima pellicola di George Romero), Zack Snyder spiega che i protagonisti di Army of the Dead sono decisamente più preparati di quelli del precedente per quel che riguarda l’affrontare le orde di non morti:

Questa gente è un po’ più brava a far fuori i morti viventi rispetto ai personaggi dell’alba che hanno dovuto capire come fare in corso d’opera. In questo film sono killer di zombi decisamente esperti. È incredibilmente divertente osservare e progettare un mondo in cui questo manipolo di abili killer di zombi è ben lieto di “esercitare la propria professione” in quello che è, letteralmente, un mare di morti.

La sinossi ufficiale:

Dopo un’invasione zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.

In sviluppo presso la Warner Bros sin dal 2007, Army of the Dead è costato circa 70/80 milioni di dollari.

La storia segue le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie.

Accanto a Dave Bautista, nel cast, troviamo Ana De La Reguera (Everything, Everything), Theo Rossi (Luke Cage, Sons of Anarchy), Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Omari Hardwick (Power, Kick Ass) Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder (Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

Quanto attendete lo zombie movie di Zack Snyder in arrivo a partire dal prossimo 21 maggio su Netflix? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!

